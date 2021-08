“Abbiamo le ali”: lo spettacolo della Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi di Tokyo [GALLERY]

24 Agosto 2021 16:42

Coreografie, colori e tante emozioni durante la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi di Tokyo: c’è spazio anche per la solidarietà all’Afghanistan

Le Paralimpiadi numero 16 hanno avuto ufficialmente inizio. Tokyo torna protagonista, a qualche settimana di distanza dalle Olimpiadi, ospitando anche i Para-Giochi del 2021. La pandemia resta sempre una minaccia, ma come già fatto vedere durante le scorse Olimpiadi, lo sport si è dimostrato più forte e sicuro. La capitale giapponese si prepara ad ospitare per la seconda volta (prima città di sempre) la kermesse paralimpica dopo l’edizione del 1964. La compagine azzurra è la più nutrita di sempre con 115 atleti complessivi che hanno sfilato come 12ª nazione alle spalle dei portabandiera Bebe Vio e Federico Morlacchi. Quest’ultimo ha dichiarato: “essere avanti a tutti e portare la bandiera con Bebe è stata un’emozione veramente assurda. Ed essere seguiti da atleti di questo calibro è una roba che dà una carica a assurda. Domani in vasca, sveglia alle cinque e pronti per dare il via alle danze“.

Tre atleti su una carrozzina hanno accesso il braciere olimpico da tre lati diversi. Poi fuochi d’artificio, coreografie e tanti colori. Saranno ai Giochi 161 Paesi e regioni diverse per un totale di 4403 atleti, oltre ad una piccola squadra composta dai rifugiati con la bandiera portata dal nuotatore afghano Abbas Karimi, segnale di forte solidarietà dalle Paralimpiadi verso la crisi che ha colpito l’Afghanistan. Gli atleti afghani non si sono potuti recare a Tokyo (erano in 2 i qualificati, entrambi nel taekwondo) dopo che i talebani hanno preso il controllo del Paese: la bandiera dello stato è stata portato da un volontario.