La Calabria e le sue specialità volano a Dubai: Confartigianato impresa pubblica la manifestazione di interesse

1 Agosto 2021 11:53

Si tratta di un progetto di promozione delle aziende calabresi sui mercati degli Emirati Arabi promosso dalla Confartigianato Imprese Calabria e finanziato dalla Regione

Confartigianato Imprese Calabria porta le imprese a Dubai. E’ operativo il progetto di promozione delle aziende calabresi sui mercati degli Emirati Arabi promosso dalla Confartigianato Imprese Calabria in partnership con la Camera di Commercio degli Emirati Arabi Uniti, finanziato dalla Regione Calabria. Gli Emirati Arabi sono una destinazione strategica per le aziende italiane del settore agroalimentare, soprattutto in vista di Expo2020, che porterà’ nell’Emirato di Dubai 25 milioni di visitatori. La popolazione degli Emirati Arabi Uniti è prevista in crescita con un ritmo del 3% all’anno, post-Pandemia, rispetto agli attuali 9.35 milioni.

“Questo progetto era stato presentato nel 2018 a seguito di un bando emanato dalla regione Calabria e rivolto a tutte le Camere di Commercio italiane all’estero – spiega Silvano Barbalace, segretario regionale Confartigianato Imprese Calabria – . Confartigianato l’ha vista lunga e in previsione di Expo 2020 ha preso immediati contatti con la Camera di Commercio di Dubai proprio con l’intento di presentare una proposta che potesse accompagnare le nostre imprese verso expo. Devo dire che grazie al segretario generale della Camera di commercio di Dubai, Mauro Marzocchi, validissimo manager, siamo riusciti a costruire una proposta molto competitiva per le nostre imprese e siamo lieti che oggi la Regione ne abbia sfruttato le potenzialità offrendo questa importante vetrina alle nostre imprese”.

Il progetto è dedicato all’aziende del settore FOOD & BEVERAGE e VINO e LIQUORI. Per le Aziende del settore agroalimentare è prevista la partecipazione gratuita all’evento “Italian Food and beverage in the Gulf e Speciality Food Festival” – dal 7 al 9 novembre 2021 a Dubai, la più importante manifestazione del settore riservato esclusivamente ad un pubblico professionale proveniente non solo dall’Area del Golfo, ma anche da Africa e Asia. E’ prevista anche la presenza per 6 mesi sulla piattaforma B2B, un ufficio di rappresentanza presso la sede camerale, un manager commerciale per 6 mesi dedicato alla promozione commerciale dell’azienda. E per quelle del settore VINO e LIQUORI, è prevista l’importante partnership con il distributore locale Barracuda che realizzerà l’evento “Calabrian Wine and Spirits in the UAE” per promuovere i prodotti calabresi. Per le aziende interessate, la regione Calabria ha pubblicato la manifestazione di interesse la cui scadenza è fissata al 16 agosto. Per informazioni ed assistenza si possono contattare gli uffici della Confartigianato.