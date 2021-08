Basket, il reggino Kevin Pandolfi è un nuovo giocatore della Gold & Gold Messina: “pronto a dare il massimo”

16 Agosto 2021 17:53

Basket, nuovo arrivo in casa Gold & Gold Messina Messina: si tratta dell’ala reggina Kevin Pandolfi

Il caldo torrido di questi giorni non frena l’attività dei dirigenti della Basket School Messina, che vogliono consegnare entro la fine di agosto il roster completo allo staff tecnico diretto da coach Pippo Sidoti. I dirigenti Clemente Mazzù e Bruno Donia, che già all’inizio del mese avevano avviato le trattative con il giocatore reggino, hanno perfezionato nelle ultime ore l’ingaggio di Kevin Pandolfi, ala piccola dalle ottime doti atletiche. Giocatore che abbina a grandi doti di difensore ottime qualità al tiro dalla lunga e dalla media distanza, Kevin attraversa lo Stretto per indossare questa volta la canotta della Gold & Gold Messina. La sua precedente esperienza in Sicilia con i colori del Cocuzza di San Filippo del Mela allora allenato da coach Ciccio Romeo, che ricordiamo ha diretto la Basket School nella stagione 2017/18.

Pandolfi è nato a Reggio Calabria il 19 giugno del 1995, è alto 194 cm e vanta una carriera di tutto rispetto, infatti conta 4 presenze nel campionato di Lega 2 con la Viola, nelle stagioni 2013/14 e 2015/16. Cresciuto nel settore giovanile dello storico club reggino, Pandolfi ha giocato in serie C Nazionale, stagione 2012/13, con la Cestistica Gioiese (4.8 ppg) e nel 2014/15 con il Cocuzza (359 punti in 24 partite, 15 ppg). Poi l’esperienza in C Silver a Fabriano, nel 2016/17: i suoi 395 punti in 40 gare (9.9 ppg) contribuiscono alla promozione in serie B dei marchigiani. Nel 2017/18 si trasferisce in Puglia con il Ceglie (386 punti in 36 gare, 10.7 ppg); nel 2018/19 il ritorno in Calabria, prima in serie D con il Botteghelle (5 ppg), poi con la canotta della Scuola Basket Viola (16.5 ppg, 198 punti in 12 match giocati), nel febbraio del 2019 il suo passaggio al Forio Basket Ischia, in C Silver campana, dove disputa 16 gare e realizza 279 punti (17.4 di media), contribuendo alla promozione in C Gold del team isolano. Nel 2019/20, 15 presenze in C Silver con la Pallacanestro Viola, realizza 215 punti (14.3 ppg). Nella scorsa stagione rimane a Reggio e mette a segno 180 punti in 12 gare (15 ppg) contribuendo alla permanenza della Vis in serie C Gold, categoria che ritroverà quest’anno con la Gold & Gold Messina.

Kevin appare molto motivato ed è pronto a vivere intensamente questa nuova stagione sull’altra sponda dello Stretto: “Sono molto contento di giocare a Messina – esordisce Pandolfi – e finalmente per il notaio Clemente Mazzù, con il quale ci inseguiamo da almeno cinque anni, solo che purtroppo, tra situazioni familiari, Covid e problematiche varie non siamo mai riusciti a incrociarci. Adesso si, finalmente! Ho letto e che i dirigenti stanno costruendo una squadra forte- prosegue l’ala reggina – per comunque dare filo da torcere a tutti gli avversari, quindi quello che posso fare io è semplicemente dare una mano. Dare il massimo in campo, che è sempre quello che ho fatto, e provare a dare il meglio per vincere questo campionato. Ho già conosciuto il coach e qualcuno dei dirigenti – conclude il nuovo giocatore giallorosso – e sono contento, il clima è abbastanza sereno, loro sono vogliosi di fare molto bene, per cui non posso fare altro che dare il meglio di me stesso”.