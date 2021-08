Kaulonia Tarantella Festival, presentata l’edizione 2021. Concerti dal 30 agosto al 3 settembre

18 Agosto 2021 17:50

Presentata nella biblioteca comunale di Caulonia Marina l’edizione 2021 del Kaulonia Tarantella Festival, la storica kermesse di musica e cultura etnica giunta quest’anno alla 23esima edizione

E’ stata presentata nella biblioteca comunale di Caulonia Marina l’edizione 2021 del Kaulonia Tarantella Festival, la storica kermesse di musica e cultura etnica giunta quest’anno alla 23esima edizione. L’evento, sotto la direzione artistica del maestro Carlo Frascà, è stato interamente finanziato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, che lo ha inserito tra le manifestazioni storicizzate del reggino. Il festival si terrà dal 30 agosto al 3 settembre, con le prime tre serate previste nell’incantevole location dell’affresco bizantino nel centro storico prima del gran finale di piazza Mese (ingressi contingentati e prenotazioni online sulla pagina Facebook del Ktf) del 2 e 3 settembre. Il programma continua poi nella stagione invernale, con eventi programmati da ottobre a dicembre.

“Il tema che abbiamo scelto per questa edizione è “Resilienze” – ha espresso il sindaco Caterina Belcastro nel corso della conferenza stampa – intese come energia positiva di resistere, forza, coraggio e determinazione di organizzare un festival, consapevoli delle difficoltà oggettive che il momento storico impone. Abbiamo studiato nei dettagli una forma di manifestazione che contemperasse le esigenze di garantire il rispetto delle norme Covid mantenendo alto il livello artistico della manifestazione. Faremo un festival di produzioni originali – è il pensiero dell’assessore comunale alla cultura Domenico Campisi – Il filo conduttore sarà la valorizzazione del centro storico della nostra Caulonia. L’augurio è che questa manifestazione sia occasione di ristoro per le nostre menti affinchè si possano affrontare con maggiore serenità i prossimi mesi”.

PROGRAMMA COMPLETO:

– 30 Agosto 2021 –

Il Canto Popolare Calabrese

worksongs e canti monodici e polifonici della tradizione

a cura di Danilo Gatto

– 31 Agosto 2021 –

La Lira Calabrese

Gabriele Trimboli – Antonio Critelli – Federica Santoro

scrittura originale a cura di Carlo Frascà

– 1 Settembre 2021 –

Chitarra “Battente”

Francesco Loccisano – Andrea Piccioni

suono di corde e suoni di tamburo

CONCERTI – PIAZZA MESE ore 21.45

2 Settembre 2021 –

Claudio Prima Progetto SE.ME. – BANDADRIATICA

– 3 Settembre 2021 –

Mimmo Cavallaro – Peppe Voltarelli

guest: Manuela Cricelli

CONCERTI – AUDITORIUM COMUNALE ore 21.00

DA OTTOBRE A DICEMBRE

– 23 Ottobre 2021 –

Armando Quattrone

La Mia Calabria

– 6 Novembre 2021 –

Canti Polivocali Femminili di Calabria

a cura di: Gabriella Aiello

– 17 Novembre 2021 –

Orchestra del Conservatorio “Tchaikovsky”

Concerto per Zampogna e Orchestra (Prima Assoluta)

– 27 Novembre 2021 –

Riccardo Tesi

con l’Orchestra Popolare del Mediterraneo

– 11 Dicembre 2021 –

Lomax Project

Sulle Orme di Alan Lomax

progetto orignale per il KTF 2021

– 28 Dicembre 2021 –

Muntagni (Mountains)

Produzione Video – Musicale Orginale per il KTF 2021

con la KTF Popolar Orchestra e i Madrigalisti di Calabria