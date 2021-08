Kaio Jorge alla Juve, l’annuncio del Santos

2 Agosto 2021 22:56

(Adnkronos) – Kaio Jorge alla Juventus. Il Santos ha annunciato la cessione del 19enne attaccante alla società bianconera. Il club paulista ha reso noto di aver raggiunto l’accordo con la Juventus oggi. “Il club italiano ha accettato i termini” dell’intesa ” e il giocatore sarà liberato per giocare in Europa”, si legge sul sito della società paulista. “La Juventus ha soddisfatto le condizioni che abbiamo posto e che ritenevamo le migliori in questo momento per il club”, le parole del presidente del Santos, Andres Rueda, che ha augurato buona fortuna al giovane attaccante. Kaio Jorge, arrivato al Santos nel 2013, vanta con il club brasiliano 84 presenze e 17 gol. Il giocatore si sarebbe svincolato alla fine dell’anno.