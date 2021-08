Reggina, 22 anni fa lo storico esordio in Serie A: “Operazione Nostalgia” ricorda quella magica notte del Delle Alpi

29 Agosto 2021 16:30

“Serie A-Operazione Nostalgia” ricorda, a 22 anni di distanza, la serata di esordio assoluto della Reggina in Serie A al Delle Alpi di Torino, contro la Juventus

29 agosto 1999. Una data storica per tutta Reggio Calabria, ancor di più per quella sportiva, ancor di più per quella calcistica. Il 29 agosto è, probabilmente, LA DATA. La Reggina, infatti, dopo 85 anni debutta per la prima volta in assoluto nella sua storia in quella Serie A che per una vita è stata considerata soltanto utopia, soltanto sogno da non confessare troppo a voce alta. E l’esordio vero e proprio non poteva non essere da brividi: al Delle Alpi di Torino, in casa della grande Juventus di Del Piero, Zidane, Inzaghi. E proprio in quel Delle Alpi che qualche mese prima aveva regalato la matematica della Serie A, però contro i granata.

E i ragazzi di “Serie A – Operazione Nostalgia” non ci hanno messo molto a ricordarlo. Loro, sempre attenti su queste tematiche, non potevano non considerare “nostalgia” quella magica serata. Banalissima – e anche non proprio positiva, visto il risultato finale: 1-1 – per la Juventus e ogni suo tifoso, magica appunto, invece, per tutta la città dello Stretto, quella sera dipinta di amaranto. Perché Baronio e Kallon sono “nostalgia”, perché Colomba, Orlandoni e Giacchetta sono “nostalgia”, perché Van Der Sar, Montero e Oliseh sono “nostalgia”, così come Tele+ e la sua indimenticabile grafica delle formazioni ufficiali. “Operazione Nostalgia” racconta quella serata con un lungo racconto e il tabellino, quest’ultimo riproposto in basso.

JUVENTUS (3-4-1-2): Van der Sar; Ferrara, Montero, Iuliano (1’st Mirkovic); Conte, Oliseh, Tacchinardi (31’st Kovacevic), Zambrotta (1’st Bachini); Zidane; Del Piero, Inzaghi. A disp. Isaksson, Birindelli, Pessotto, Esnaider. All. Ancelotti.

REGGINA (3-5-2): Orlandoni; Cirillo, Stovini, Giacchetta; Bernini, Baronio (47’st Campo), Brevi, Pralija (18’ st Poli), Morabito; Possanzini, Kallon (25’st Reggi). A disp. Belardi, Diè, Mesto, Vicari. All. Colomba.

ARBITRO: Racalbuto di Gallarate.

MARCATORI: pt 31’ Inzaghi (J), st 2’ Kallon (R).

NOTE: espulso al 31’st Bernini (R) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Brevi (R), Inzaghi (J), Oliseh (J), Reggi (R).