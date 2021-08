Anche a Reggio Calabria sbarca la prima mostra itinerante di dinosauri: date, orari e dettagli per l’ingresso

10 Agosto 2021 14:03

Tutte le info necessarie per visitare Jurassic Expo durante la sua presenza al Palasport di Pentimele

Jurassic Expo sta arrivando anche a Reggio Calabria, la mostra inizierà il 13 Agosto. Si tratta della prima mostra itinerante di dinosauri in Italia e gli eventi si terranno in diverse città della Penisola. Al Palasport di Pentimele verrà montato in questi giorni uno spettacolare allestimento immersivo che si trasforma in un vero e proprio scenario preistorico. I protagonisti indiscussi sono sempre i dinosauri e gli altri animali preistorici. Tanti modelli, tutti ricostruiti fedelmente e rigorosamente a grandezza naturale, alcuni dei quali in movimento oltre ad essere di dimensioni gigantesche, ci raccontano la loro storia e l’evoluzione della vita sulla terraferma e nei mari. Spiccano i rettili preistorici più famosi e conosciuti, come: il Tyrannosaurus-Rex, lo Spinosauro ed il Velociraptor. Non mancano le ricostruzioni dedicate ai resti fossili e agli scheletri di animali enormi e letali vissuti milioni di anni fa.

Come detto, l’evento a Reggio Calabria si terrà dal 13 Agosto al 5 Settembre 2021: gli ingressi alla mostra si effettueranno tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle ore 18:00 alle ore 22:00. Si ricorda che è necessario esporre il Green Pass al momento dei controlli. Di seguito il link per acquistare il biglietto: https://bigliettoprenotato.it/evento/jurassic-expo-in-tour-reggio-calabria-pentimele-dal-13-agosto-al-5-settembre-2021/