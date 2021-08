Italia a quota 28 medaglie anzi… 29! Migliorato il risultato di Rio 2016: nel mirino le 36 vittorie di Roma 1960 e L.A. 1932

2 Agosto 2021 14:54

La medaglia d’argento di Vanessa Ferrari è la 28ª medaglia dell’Italia a Tokyo, ma l’argento-oro già ipotecato da Tita-Banti nella vela fa salire il computo a 29: migliorato il risultato degli ultimi Giochi a Rio 2016

Mancano 6 giorni alla fine delle Olimpiadi e l’Italia ha già migliorato il risultato dell’ultima edizione dei Giochi Olimpici. A Rio de Janeiro 2016 la compagine azzurra aveva raccolto 28 medaglie complessive, bissando quanto fatto a Londra 2012. L’unica medaglia di giornata è stata il prezioso argento di Vanessa Ferrari nella ginnastica a corpo libero, quella che non solo ha permesso di raggiungere quota 28 a tutti gli effetti, ma anche di superarla. L’Italia infatti, sa già di avere in tasca una medaglia prenotata nella vela con il duo Tita-Banti che si giocheranno l’oro nella medal race del 3 agosto. Comunque andrà a finire, l’Italia ha già 29 medaglie messe da parte. In poco meno di una settimana di Olimpiadi da disputare, con ancora tante gare importanti in cui gli azzurri possono dire la loro, il record di 36 medaglie di Roma 1960 e Los Angeles 1932 non è impossibile da raggiungere e superare.