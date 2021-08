Isole Eolie: chiuso un locale a Stromboli, disposti 4 daspo “Willi” dopo la rissa a Vulcano

24 Agosto 2021 11:45

I risultati dei controlli dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo, impegnati nell’arcipelago delle Isole Eolie

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo, nell’arcipelago delle Eolie, dove le presenze turistiche sono ancora numerose. Nella giornata di ieri i Carabinieri di Stromboli, con il supporto tecnico dagli ispettori del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.), hanno effettuato servizi di controllo alle attività economiche dell’Isola, sanzionando il titolare di un esercizio pubblico per le gravi carenze riscontrate sotto il profilo strutturale che hanno portato anche all’emissione di un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale emesso dall’Azienda Sanitaria Provinciale.

Inoltre, a seguito degli arresti effettuati per rissa aggravata e lesioni personali nel fine settimana di ferragosto a Vulcano, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio nei luoghi della movida maggiormente frequentati dai giovani, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno proposto nei confronti di quattro giovanissimi partecipanti alla rissa l’irrogazione del cosiddetto daspo “Willy”, al fine di vietare loro l’accesso ai luoghi dell’intero Comune di Lipari, nonché la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune. Sono 14 le proposte per l’irrogazione di provvedimenti di “daspo Willy” avanzate dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo, in ragione delle aggressioni e risse avvenute durante il periodo estivo nelle isole Eolie, mentre sono 11 le richieste di applicazione del foglio di via obbligatorio.

Inoltre i militari dell’Arma hanno anche richiesto un provvedimento di sospensione della licenza di un esercizio pubblico del comprensorio mamertino, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in quanto il locale è ritenuto luogo abituale di ritrovo di persone pregiudicate e gli avventori si sono resi responsabili di episodi che hanno turbato la sicurezza pubblica.