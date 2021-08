Intimidazione a Reggio TV, la solidarietà del Sindaco Falcomatà

24 Agosto 2021 10:36

Reggio Calabria: la solidarietà del primo cittadino per l’atto intimidatorio subito da Reggio Tv

“Quanto accaduto ai danni dell’emittente Reggio Tv, a cui ignoti hanno danneggiato un autoveicolo aziendale, è grave e inquietante al tempo stesso. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un gesto intimidatorio posto in essere da alcuni balordi nei confronti di una realtà editoriale che da anni svolge un lavoro estremamente prezioso sul terreno dell’informazione e della promozione culturale”. È quanto afferma il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, in relazione al brutto episodio che ha visto coinvolta l’emittente reggina dell’editore Eduardo Lamberti Castronuovo. “All’editore – prosegue il primo cittadino – che da sempre profonde con grande entusiasmo e autentica passione civile il proprio impegno a favore della comunità anche attraverso i contenuti prodotti dalla propria emittente, a tutti gli operatori dell’informazione e alle maestranze, esprimo la più convinta solidarietà e vicinanza, a nome mio e dell’intera città. Nella piena consapevolezza – conclude il Sindaco Falcomatà – che non sarà certo la vigliaccheria di qualcuno che opera nell’ombra a intaccare il virtuoso percorso editoriale portato avanti da Reggio TV, sempre nel solco della libertà di pensiero, del pluralismo e di un attento lavoro di approfondimento volto a sostenere processi di partecipazione e cittadinanza attiva e consapevole”.