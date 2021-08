Inquinamento raffineria di Milazzo, i Consiglieri di Lipari scrivono al Prefetto: “il nostro Comune sia convocato ad ogni riunione in merito”

28 Agosto 2021 13:23

“L’arcipelago eoliano potrebbe essere non esente da ripercussioni negative”, si legge in una nota dei Consiglieri comunali di Lipari

Gli avvocati Francesco Rizzo, Annarita Gugliotta e il ragioniere Franco Muscarà, in qualità di Consiglieri comunali a Lipari, Isole Eolie, “Vento Eoliano”, hanno chiesto alla Prefettura di Messina che anche il Comune di Lipari sia convocato ad ogni riunione in merito. A destare preoccupazione è “la gravissima emergenza ambientale verificatasi nei giorni scorsi a Milazzo, a cagione delle emissioni prodotte dalla raffinerie”. In data 27 agosto 2021 si è indetto un vertice in Prefettura, ma secondo i consiglieri “non risultano essere stati effettuati studi in merito” e questa situazione secondo gli avvocati è allarmante in quanto “l’arcipelago eoliano potrebbe essere non esente da ripercussioni negative”.