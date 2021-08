Incidenti a Reggio Calabria, il monito di Automobile Club: “ecco il weekend di Ferragosto, che siano giorni di festa e svago per tutti”

14 Agosto 2021 11:15

Automobile Club Reggio Calabria pone l’attenzione sulla prevenzione agli incidenti stradali. Domani sarà Ferragosto, Sabato e Domenica quindi le strade saranno altamente trafficate, è molto importante assumere comportamenti responsabili. Purtroppo ogni anno in questo periodo si allunga la lista degli incidenti stradali, spesso con gravi conseguenze, dovuti molte volte a comportamenti errati da parte degli automobilisti. Sonno e distrazione minacciano la sicurezza sulle strade delle vacanze: il consumo di alcol, l’assunzione di farmaci, l’uso del cellulare rimangono i primi fattori scatenanti disattenzione e sonnolenza al volante.

Per questo non poteva mancare l’appello alla prudenza del Presidente Automobile Club di Reggio Calabria Giuseppe Martorano: “partire riposati, evitare alcool e farmaci prima di guidare, fermarsi ogni due ore, rispettare i limiti di velocità, sono alcuni degli accorgimenti per guidare in sicurezza. Stesse regole da rispettare anche nella guida in città: attraversamenti pedonali, rotatorie e piste ciclabili ad esempio, sono tra i punti nevralgici della sicurezza stradale perché risultano spesso poco visibili soprattutto di notte creando situazioni che possono portare ad incidenti. La Sicurezza stradale deve essere valore universale e di vita”. D’altronde l’Automobile Club d’Italia ha lanciato proprio quest’anno la sua campagna “Rispettiamoci”, che coinvolge tutti gli utenti della strada, non solo i guidatori”.

L’Automobile Club di Reggio Calabria su questo tema propone, nell’ambito del programma dell’estate reggina il 22 agosto, “un momento di discussione attraverso filmati ed esercitazioni sulla sicurezza stradale con la partecipazione della Croce Rossa Italiana Comitato di Reggio Calabria, dell’associazione “Basta Vittime sulla strada statale 106” vista la sua impossibilità a partecipare all’ evento ci sarà un video messaggio da parte dell’ On. Giusy Versace molto sensibile al tema della sicurezza stradale, che si terrà all’Arena dello Stretto. Sarà anche l’ occasione di ammirare attraverso una esposizione dei veicoli più rappresentativi che hanno fatto la storia del motorismo nel nostro Paese con la collaborazione di mixer service di Carmelo Maiolo”.