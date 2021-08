Reggio Calabria, grave incidente sulla Via Nazionale all’altezza di Pellaro: una Ford si ribalta sulla carreggiata, rallentamenti al traffico [FOTO]

6 Agosto 2021 09:36

Le persone coinvolte nel sinistro hanno riportato ferite intermedie

Un grave incidente si è verificato questa mattina nella periferia sud di Reggio Calabria. Una ford color amaranto si è ribaltata sulla Via Nazionale, all’altezza di Pellaro, in direzione Bocale. Intervenuti sul posto i soccorritori del 118, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e gli agenti della polizia stradale, che stanno accertando le cause del sinistro e facendo i dovuti rilievi. Le persone coinvolte hanno riportato ferite intermedie, nessuno è in pericolo di vita. A causa dell’evento si registra in questi minuti qualche disagio al traffico.