12 Agosto 2021 10:25

Altra vittima sulla Strada Statale 106: un uomo ha perso la vita dopo l’impatto con un camion

Un’altra vittima, l’ennesima. Sempre sulla Strada Statale 106. Questa mattina, a Camini, in provincia di Reggio Calabria, un uomo ha perso la vita in un tragico incidente. Fatale l’impatto tra l’auto, in cui era presente la sfortunata vittima, e un camion. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Traffico e rallentamenti nella zona interessata.