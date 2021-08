Reggio Calabria, ancora un altro incidente sulla SS 106: scontro a Melito Porto Salvo, un auto si ribalta

14 Agosto 2021 20:37

Altro incidente sulla strada Statale 106: due auto si sono scontrate a Melito, una si è ribaltata

Un altro incidente sulla strada Statale 106, come se non bastasse la tragedia odierna di Cassano allo Jonio e l’impatto tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro. Uno scontro, con ribaltamento, è avvenuto infatti nel pomeriggio nei pressi di Melito Porto Salvo, a Reggio Calabria. Due auto hanno impattato e una delle due si è ribaltata. Ancora da capire la dinamica dell’incidente. Entrambi i sensi di marcia sono stati chiusi al traffico e sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia, che stanno deviando il percorso di marcia degli automobilisti. Molto movimentato il tratto di strada coinvolto per via delle calde giornate estive: il traffico e i disagi alla viabilità creano delle problematiche evidenti in un tratto di strada già di per sé complesso. Seguiranno aggiornamenti.