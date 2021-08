25 Agosto 2021 20:32

Incendio a Reggio Calabria, vicino alla fermata della stazione ferroviaria di Archi: foto e video delle fiamme

Un incendio è in corso in questi minuti a Reggio Calabria, nella zona nord. Le fiamme si stanno propagando ad Archi, vicino alla fermata della stazione ferroviaria del quartiere, precisamente dietro il capannone in cui si smistano i medicinali poi trasferiti alle farmacie. Non sembrerebbe trattarsi di rifiuti ma semplicemente di vegetazione, in una zona difficilmente accessibile. A corredo dell’articolo tutte le foto dell’incendio.