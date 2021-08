Attimi di panico a Panarea, un incendio colpisce la terrazza ‘vip’ hotel Raya: eroico l’intervento di un Vigile del fuoco

2 Agosto 2021 12:41

Il fuoco è divampato intorno alle 8 a causa, probabilmente, di un corto circuito: in quel momento i turisti non erano presenti nell’area della terrazza

Un incendio è divampato nella terrazza dell’Hotel “Raya” a Panarea nelle Isole Eolie. La struttura ha subito danni ingenti, le fiamme comunque sono state spente dopo 30 minuti, grazie al coraggio del vigile del fuoco Maurizio Ferrara che si trova sull’isola. Il fuoco è divampato intorno alle 8 a causa, probabilmente, di un corto circuito. Ci sono stati attimi di panico, anche perché le fiamme si sono estese fino al bar bruciando i gazebo, le tettoie di canne e danneggiando le attrezzature. “Desideriamo comunicare a tutti i nostri ospiti e ai tantissimi che ci seguono che, a causa delle alte temperature o ad un possibile corto circuito, l’area tecnica adiacente al bar della terrazza del Raya è stata colpita questa mattina da un incendio. L’inconveniente, che ha interessato esclusivamente il locale tecnico, è stato già risolto ed entro 48 ore le attività riprenderanno regolarmente, permettendo ai nostri ospiti di godere del suggestivo panorama della nostra terrazza”, è quanto si legge sul profilo Instagram dell’hotel molto frequentato dai vip.

A quell’ora il locale non era affollato di vacanzieri, quasi tutti ancora a letto, quindi questo ha permesso di limitare i danni. Subito si è dato da fare il personale con l’ausilio di estintori, ma tempestivo è stato soprattutto l’arrivo del vigile del fuoco che ha utilizzato l’impianto idrico dell’albergo e con una pompa si è introdotto fino all’interno del bar e dopo circa trenta minuti è riuscito a circoscrivere le fiamme. Non ci sono state comunque conseguenze per il personale e i tanti turisti che affollano l’hotel. Ora i proprietari sono mobilitati per rimettere in sesto la struttura, anche perché la terrazza del mitico “Raya” è tra le più ricercate anche dai turisti, soprattutto per gli aperitivi di fronte allo spettacolare scenario delle Isole Eolie.