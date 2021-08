Notte infernale nell’Aspromonte reggino, vasto incendio devasta la montagna a Roccaforte: danni incalcolabili, distrutti raccolti e aziende agricole

6 Agosto 2021 08:35

Un intero tratto di montagna cancellato dalle fiamme: la commovente lettera di Francesco Saccà, proprietario di un’azienda agricola che è andata completamente distrutta

Notte infernale nel versante sud dell’Aspromonte reggino, un incendio devastante ha colpito le montagne nella zona di Roccaforte del Greco. “Monaca rasa al suolo, danni incalcolabili”, scrivono sui social i residenti. Le fiamme non hanno risparmiato raccolti, aziende agricole e abitazioni, anche se al momento per fortuna non si registrano vittime. Un tratto di vegetazione è stato completamente cancellato e la disperazione si legge nelle parole di chi in quella terra aveva investito. Di seguito la commovente lettera del signor Francesco Saccà, che inerme ha visto andare in fumo la propria azienda e tutte le coltivazioni:

“Anni di sacrifici e di passione per la propria terra,

la terra dei tuoi antenati, della tua famiglia.

Una terra che tutti abbandonano

Una terra difficile e bellissima

Una terra che continua a vivere grazie al lavoro instancabile mio e dei miei collaboratori

Una terra vituperata e massacrata ogni giorno

Una terra di cui tutti parlano ma nessuno fa nulla per risollevarla

Una terra che non ho abbandonato e non abbandonerò mai

Una terra che continuerà a vivere e ricomincerà a vivere

Una terra che non è nostra ma in prestito dai nostri figli e che cercherò di restituire nel miglior modo possibile

Il fuoco è vita e distruzione

Ieri è stato distruzione

Siamo stati cancellati

Cancellata un azienda

Cancellate tante piccole realtà

Cancellato un paese

Cancellato un ecosistema

Cancellato tutto

Vorrei imprecare”.