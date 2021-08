Pauroso incendio a Milano: il fuoco distrugge un palazzo di 15 piani, numerose ambulanze sul posto [FOTO]

29 Agosto 2021 19:38

Pauroso incendio a Milano: le fiamme distruggono un palazzo di 15 piani in cui vivono 70 famiglie. Le immagini

Un devastante incendio ha distrutto un palazzo di 15 piani in via Antonini a Milano. Sul posto ci sono diversi mezzi dei Vigili del Fuoco e varie ambulanze: all’interno dell’edificio residenziale c’erano diverse persone che i pompieri stanno facendo evacuare. Alcune persone sono rimaste intossicate ma non ci sono vittime. Una testimone racconta: “abbiamo visto il fumo inizialmente dai piani alti, poi ci siamo accorti che il fumo era anche in basso. Siamo subito scappati fuori e abbiamo chiamato i pompieri”. In alto la FOTOGALLERY.

Aggiornamento

I Vigili del Fuoco hanno spento il rogo ed attualmente si stanno staccando pezzi del rivestimento del palazzo. Tanta paura nel pomeriggio a Milano.