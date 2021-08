Incendi Sicilia e Calabria, vigili del fuoco contro le fiamme – video

12 Agosto 2021 00:04

Incendi in Sicilia e Calabria, centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Canadair in azione per domare le fiamme nelle province di Palermo, Messina, Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza. Il video dei vigili del fuoco documenta le operazioni di Petralia Soprana, in provincia di Palermo.