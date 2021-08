Incendi nell’Aspromonte, situazione ancora drammatica: “a San Luca le fiamme non si placano, chiesto l’intervento dell’esercito”

8 Agosto 2021 13:32

“Volontari e soccorritori, supportati anche da mezzi aerei, stanno lottando contro le fiamme. Ma non basta”: è il messaggio disperato dell’Ente Parco Nazionale Aspromonte

“La situazione continua ad essere drammatica. L’incendio di San Luca non si placa e minaccia le Foreste Vetuste dell’Aspromonte. Ininterrottamente, tutti gli uomini delle Associazioni coinvolte nella Campagna AIB del Parco insieme a Calabria Verde, Vigili del Fuoco, decine di volontari, supportati anche da mezzi aerei, stanno lottando contro le fiamme. Ma non basta”. E’ quanto si legge in un post pubblicato sulle pagine social del Parco Nazionale Aspromonte. L’inferno dunque prosegue e i roghi stanno continuando a distruggere le immense distese di verde nel versante Sud, quello che affaccia sulla Jonica di Reggio Calabria. “Abbiamo chiesto l’aiuto dell’esercito e di chiunque possa sostenerci, è una lotta contro il tempo! Anche sull’area Grecanica di continua a lavorare per domare le fiamme”, conclude il messaggio.