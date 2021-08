Emergenza incendi, la Regione scende in campo: Spirlì convoca riunione operativa con i sindaci dei Comuni interessati e i vertici di Calabria verde e Protezione Civile

12 Agosto 2021 18:08

Per fronteggiare l’emergenza incendi, il Governatore della Calabria Antonino Spirlì convoca riunione operativa

Il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha convocato per domani, 13 agosto, alle ore 11, nella Cittadella “Santelli” di Catanzaro, tutti i sindaci i cui comuni sono interessati dall’emergenza incendi (Badolato, Isca sullo Ionio, Longobucco, Petilia Policastro, San Floro, Cardeto, Bagaladi, San Lorenzo, Grotteria, Caulonia, San Luca, Roccaforte del Greco, Mammola, Roghudi, Acri, Pizzo e Martone). Presenti anche i rappresentanti dei parchi del Pollino, della Sila, dell’Aspromonte e delle Serre. Parteciperanno, inoltre, i vertici della Protezione civile, di Calabria verde e dei dipartimenti Presidenza – Forestazione, Agricoltura e Ambiente. L’incontro servirà per fare il punto della situazione e approntare nuove misure per un contrasto più efficace dei roghi.

Lo comunica il sito ufficiale della Regione, per far fronte alla gravissima situazione in cui versa la Calabria da giorni per via dei violenti e numerosi roghi che stanno colpendo tantissime aree montante.