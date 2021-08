Incendi in Calabria, il caldo non si placa e il rischio aumenta. Confsal Vigili del Fuoco chiede rinforzi: “personale sfinito, si dichiari lo stato di emergenza”

7 Agosto 2021 11:45

“L’emergenza incendi che da giorni attanaglia la nostra Regione non conosce tregua, il danno ambientale sta assumendo dimensioni senza precedenti, a questo si aggiunge la triste notizia di ieri che ci informa della perdita di due vite umane alle quali va il nostro pensiero e la nostra preghiera. E’ assolutamente necessario rafforzare il dispositivo di soccorso in termini di uomini e di mezzi, le economie non si possono e non si devono fare sulla sicurezza della popolazione e degli uomini che hanno come missione quella di prestare soccorso”, è quanto si legge in un comunicato stampa di Confsal Vigili del Fuoco, a firma del Segretario Regionale Antonio Capozza. Il sindacato informa che è stata indirizza una nota ai vertici Regionali affinché venga dichiarato lo stato di emergenza dopo gli incendi che hanno messo in ginocchio la Calabria negli ultimi giorni.

“I Vigili del Fuoco e non solo, stanno operando senza sosta da giorni, con l’obiettivo di proteggere abitazioni, beni e tutto ciò che risulta minacciato dagli incendi di interfaccia che si stanno moltiplicando a dismisura – prosegue la nota – . Probabilmente la prevenzione, la migliore strategia che poteva evitare quanto di peggio sta accadendo, è venuta a mancare. Le previsioni delle condizioni climatiche sui nostri territori per i prossimi giorni fanno pensare ad un ulteriore peggioramento della situazione emergenziale. I Vigili del Fuoco impegnati in più fronti, sono sfiniti e si tenga presente che oltre all’emergenza incendi la mission istituzionale è quella del soccorso tecnico urgente ed esiste un rischio concreto che in caso di incidente stradale o di incendio abitazione o di qualsivoglia richiesta di soccorso tecnico urgente, le squadre di soccorso potrebbero arrivare con pericolosi ritardi proprio perché impegnati altrove. E’ per questo che anche come Organizzazione Sindacale, raccomandiamo la popolazione ad attenersi scrupolosamente nell’adottare comportamenti rispettosi delle regole in generale”.

E’ per i motivi che come O.S. i sindacati si sono rivolti al Direttore Regionale dei VVF Calabresi affinché si attivasse all’indirizzo del Presidente della Regione Calabria per chiedere lo stato di emergenza, al fine di poter contare sull’appoggio di sezioni operative provenienti da regioni limitrofe. Di seguito la nota: