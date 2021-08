Aspromonte, il VIDEO del devastante incendio vicino le Cascate dell’Amendolea. Urgente comunicazione dell’Ente Parco: “vietato l’accesso in 4 aree per non intralciare i soccorsi”

18 Agosto 2021 11:12

E’ stata anche inviata la richiesta alle autorità competenti per interdire, sia al traffico che ai visitatori, le aree maggiormente a rischio incendi

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte ancora assediato dagli incendi. Un rogo di vaste dimensioni ha colpito questa mattina l’area delle Cascate dell’Amendolea e la zona di Canovai. In questo momento la nube di fumo si sta spostando velocemente a causa del forte vento, non ci sono canadair attivi. L’Ente Parco “per ragioni di sicurezza e per non intralciare le operazioni antincendio” chiede di:

Non percorrere la strada verso la Diga del Menta;

Non incamminarsi Assolutamente sul sentiero delle Cascate dell’Amendolea (Maesano) (n°132);

Non avventurarsi sui sentieri Samo-Montalto (104) e Bova-Delianuova (128);

Evitare assolutamente la zona di Canovai;

“Si comunica inoltre che l’Ente Parco ha inviato richiesta alle autorità competenti per interdire, sia al traffico che ai visitatori, le aree maggiormente a rischio incendi”, è quanto viene riferito in una nota.