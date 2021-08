Reggio Calabria assediata dal fuoco, è un disastro senza fine: rinvenuto cadavere di un uomo a Cardeto

11 Agosto 2021 19:25

Altra vittima in provincia di Reggio Calabria: muore un uomo a Cardeto dopo la tragedia di Grotteria di questa mattina

Due vittime in un giorno e un disastro senza fine a Reggio Calabria sempre a causa delle fiamme e degli enormi e continui roghi che stanno imperversando in tutta la Regione. Dopo il 77enne morto in giornata a Grotteria, un’altra vittima si registra a Cardeto, in provincia di Reggio. Un uomo di 79 anni era dato per disperso fin quando il suo cadavere è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio. Il decesso è avvenuto per le forti ustioni. Oltre alle due vittime, la situazione a Vinco non è delle migliori: quattro persone sono infatti rimaste ustionate dalle fiamme, tre di loro sono al pronto soccorso mentre una è meno grave.