Incendi a Messina, Salvini: “servono rinforzi di uomini e mezzi. Ponte sullo Stretto? Ho preso il traghetto, ma…”

17 Agosto 2021 12:17

Il leader della Lega in visita nella caserma di via Salandra per ringraziare gli uomini dei Vigili del Fuoco impegnati in questi giorni nell’emergenza incendi. Una battuta anche sulle prossime elezioni regionali in Sicilia

“Sono qui per dire grazie ai vigili del fuoco per quanto fatto in questi giorni. Adesso serve un contributo, aumentando uomini e mezzi, perché non è tollerabile che ogni anno si ripetano incendi di queste dimensioni. Bisogna investire a partire da Messina, una delle sedi che ha sofferto maggiormente”. Lo ha affermato Matteo Salvini in visita questa mattina presso la caserma di via Salandra, dove ha salutato e ringraziato i Vigili del Fuoco per l’impegno nella lotta contro gli incendi sul territorio di Messina. Il leader della Lega ha poi risposto sulla possibile zona gialla a cui è destinata la Sicilia dalle prossime settimane: “spero non servano nuovi obblighi, nuovi limiti, nuovi divieti o nuove chiusure, sia nell’Isola come nel resto d’Italia, siamo in pieno agosto e spero che questa straordinaria terra accolga tanti turisti, ma quelli che pagano non quelli che sbarcano come mi segnalano nelle ultime ore. Mi auguro che i dati in Sicilia come nel resto d’Italia da qui a settembre siano in miglioramento come auspicabile. I cittadini stanno dimostrando buon senso e rispetto delle regole. Si stanno vaccinando a milioni liberamente”.

Il senatore Salvini è poi intervenuto sulle elezioni regionali del 2022, rispondendo anche sull’eventuale decisione di puntare come candidato presidente sul sindaco Cateno De Luca. “Siamo spesso in contatto per parlare dei problemi di Messina, mai affrontato l’argomento elezioni, adesso è il momento di lavorare”. Infine, anche un riferimento al Ponte sullo Stretto, tema su cui i rappresentanti della Lega stanno fortemente battendo i pugni nelle aule del Parlamento: “oggi ho preso il traghetto per arrivare in Sicilia in attesa di poter utilizzare il ponte. Sarebbe un’opera straordinaria a livello mondiale, faremo l’impossibile per realizzarla”.