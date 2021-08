Tragico incidente in Calabria: scontro tra un’auto ed una moto, un morto. Statale 18 chiusa al traffico

4 Agosto 2021 09:40

Sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 333,300 a causa di un incidente mortale

Sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 333,300 in corrispondenza di Scaro-Reggio-Scornavacca-Vardano, nel comune di Fiumefreddo Bruzio in provincia di Cosenza, a causa di un incidente tra un veicolo e un motoveicolo. Si registra un deceduto. Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.

Foto di repertorio