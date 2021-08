Lionel Messi lascia il Barcellona, quale squadra nel suo futuro? Dalla Spagna sicuri: ufficialità tra poche ore

6 Agosto 2021 11:43

Lionel Messi non rinnova con il Barcellona, ufficiale la rottura: il fuoriclasse argentino diventa un free agent di lusso, su di lui gli occhi di tutto il mondo, ma in pochi se lo possono permettere

Lionel Messi non giocherà più nel Barcellona. Come un fulmine e a ciel sereno, nella serata di ieri, la notizia è rimbalzata dalla Spagna espandendosi velocemente in tutto il mondo. Dopo un’intera carriera passata con la squadra catalana, il fuoriclasse argentino non firmerà il rinnovo. Le due parti avevano trovato l’accordo, ma le regole stringenti della Liga non hanno permesso al Barcellona di mettere l’accordo nero su bianco. “Ostacoli strutturali ed economici“, spiega il club motivando la mancata firma.

E adesso? Tutto il mondo calcistico si sta chiedendo in quale squadra giocherà Lionel Messi in futuro. La ‘Pulce’ ha su di sè gli occhi di tutto il mondo, ogni squadra vorrebbe avere il fuoriclasse argentino come nuovo numero 10, ma in pochissime possono permetterselo. L’ostacolo principale è sempre lo stesso, l’ingaggio. Secondo “El Mundo”, dal 2017 al 2021 Messi avrebbe ricevuto dal Barcellona 555.237.619 euro in totale, che equivarrebbero circa a 139 milioni lordi a stagione. Cifre che, ad iniziare dall’Italia, tagliano fuori gran parte dei club di tutto il mondo. La lotta, come accade spesso in questi casi, è fra gli sceicchi del Manchester City e quelli del PSG. Non è un segreto che Guardiola farebbe carte false per tornare ad allenare Lionel Messi, ma la Premier League non sembra il campionato più adatto alle caratteristiche del campionissimo argentino.

In pole position c’è, neanche a dirlo, il Paris Saint-Germain. I francesi hanno fatto un mercato stellare: Donnarumma, Sergio Ramos e Wijnaldum presi a zero (ma con relativi ingaggi faraonici), manca solo la ciliegina sulla torta per l’attacco. Secondo “El Chiringuito de Jugones”, già nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale della firma di Messi con il PSG, le parti sarebbero molto vicine. Un tridente composto da Neymar, Messsi e Mbappè potrebbe venire presto bandito da ogni campo di calcio per manifesta superiorità.