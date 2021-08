Code infinite sulla Salerno-Reggio Calabria, l’A2 diventa un campo da calcio: per siciliani e calabresi le attese dei traghetti non sono un problema [VIDEO]

9 Agosto 2021 14:28

“Benvenuti al Sud”, scrivono gli autori del video

File interminabili e code di almeno tre ore per imbarcarsi a Villa San Giovanni e raggiungere la Sicilia. Sono questi i disagi che calabresi, siciliani e turisti sono costretti a subire in uno Stretto di Messina ancora senza Ponte. Disagi al traffico, oltre che alla qualità dell’aria, a causa degli scarichi delle vetture parzialmente ferme sull’autostrada. Ed è così che una soluzione l’ha trovata, in questo sono stati geniali alcuni giovani: su Instagram infatti, tramite la pagina “Cosa da ragazzi”, è stato pubblicato un video in cui alcuni passeggeri in fila sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto tra Scilla e Villa San Giovanni, sono intenti a palleggiare con un classico Super Santos. “Benvenuti al Sud”, ironizzano. Di seguito il link del video.