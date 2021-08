Motoscafo senza conducente fuori controllo nel mare della Sicilia, imbarcazione bloccata da eroico intervento della Protezione Civile [VIDEO]

4 Agosto 2021 15:31

Il Motoscafo era senza conducente perchè era stato sbalzato poco prima nel mare ragusano

Eroico intervento della Protezione civile comunale di Ragusa che giorno 1 agosto nelle acque siciliane antistanti la spiaggia di Donnalucata, è riuscita a bloccare un’imbarcazione che senza conducente vagava in mare evitando che si consumasse una tragedia. La Capitaneria di Porto di Pozzallo ha lanciato l’allarme intorno alle ore 14, segnalando la presenza in mare di un motoscafo senza conducente – perche’ sbalzato in acqua – che vagava a gran velocità in mare e mettendo a rischio la sicurezza di altri natanti e bagnanti. Dopo un monitoraggio e uno studio delle traiettorie del mezzo impazzito, il motoscafo della Protezione civile, è riuscito a creare uno stallo momentaneo con il pilota Riccardo Gulino e uno degli operatori, Peppe Diara, riuscendo a salire a bordo in estrema velocità e con una manovra rischiosa, per prendere il controllo del mezzo. Nel frattempo e’ arrivato anche il mezzo della Capitaneria di porto che ha preso in consegna il motoscafo per i dovuti accertamenti. Il proprietario del motoscafo è stato recuperato in mare.