Messi lascia il Barcellona, il Taormina ci prova con una lettera: “vieni da noi, abbiamo la granita più buona della Sicilia”

6 Agosto 2021 12:19

Messaggio ironico dell’Asd Città di Taormina che sfrutta le notizie del momento sul campione argentino per attirare l’attenzione

L’Asd Città di Taormina, in attesa di ripescaggio in Eccellenza, dopo l’addio di Lionel Messi al Barcellona, con una lettera ironica ha fatto divertire il web. Il club della nota località turistica in provincia di Messina è sicuramente riuscita ad attirare l’attenzione: “Ciao Leo Messi come stai? Già l’anno scorso volevamo che tu giocassi con noi. Ma hai scelto di rimanere al Barcellona con mister Koeman (che non è un buon allenatore) e abbiamo puntato su Mario Castorina Garcia che ha sangue cubano e su Nicolò Caltabiano che ha sangue do Tondello della Playa. Mario è molto forte e vorremmo vederti giocare con lui e Santino Biondo (che è un piccolo Messi di Messina, divertente questo gioco di parole, no?) e Charlie Famà, un bomber come Suarez, ma senza gli smoccicati ai rivali. Poi abbiamo un allenatore come Eugenio Lu Vito che saprebbe potenziare le tue caratteristiche. A Taormina abbiamo pure la granita più bella della Sicilia. Quindi vieni a giocare con noi, ti sembriamo (come dice il tuo amico CR7). Abbracci e baci, anche noi siamo più di un club come il Barca”. E con tutto rispetto per i blaugrana, si vuole fare un paragone con la granita siciliana?