Emergenza incendi, il Sindaco di Crema: “la meravigliosa Calabria è in affanno, in arrivo una squadra della Protezione Civile”

9 Agosto 2021 09:51

“Il nostro aiuto è stato richiesto a supporto dell’emergenza incendi che, come abbiamo tutti potuto vedere dalle immagini in TV, sta devastando la Regione”, scrive il Sindaco sui social

L’Italia non lascia sola la Calabria. L’emergenza incendi sta devastando la Regione e, dopo il Dpcm firmato dal Premier Draghi, gli aiuti stanno arrivando da ogni parte dello Stivale. A dare l’annuncio anche il Sindaco di Crema Stefania Bonaldi, che sui social ha scritto: “questa notte una squadra dei nostri volontari della Protezione Civile Lo Sparviere è partita con il nuovo mezzo ed il modulo anti-incendio alla volta della Calabria. Il nostro aiuto è stato richiesto a supporto dell’emergenza incendi che, come abbiamo tutti potuto vedere dalle immagini in TV, sta devastando la Regione. Si sono uniti alla colonna mobile nazionale degli AUTIERI di cui il gruppo Lo Sparviere fa parte e, con loro, i colleghi di San Bassano. Auguriamo loro buon lavoro e siamo orgogliosi dell’aiuto cremasco che sapranno portare alla meravigliosa terra calabra, ora in affanno. Il loro rientro è previsto per domenica 15 Agosto”.