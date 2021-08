La Macroregione Europea del Mediterraneo: il programma dell’evento di mercoledì 11 agosto

9 Agosto 2021 16:25

Interverranno tanti ospiti illustri: incontro previsto l’11 agosto alle ore 17,30 in Villa Comunale

Le strategie macroregionali dell’UE riguardano sfide e opportunità specifiche di determinate aree geografiche che hanno una portata troppo locale per interessare l’UE nel suo complesso, ma risultano troppo estese per essere affrontate efficacemente a livello nazionale. In altre parole, fungono da elemento di congiunzione tra l’UE e le politiche locali. Gli obiettivi delle strategie sono cruciali, a lungo termine e concordati dai paesi aderenti.

Una politica macroregionale mediterranea per sostenere la crescita del Mezzogiorno è possibile? Quali opportunità offre su temi determinanti quali l’inquinamento, l’immigrazione, la navigazione, la sicurezza, la concorrenza commerciale, l’occupazione, le infrastrutture, ecc… Il Mezzogiorno e il Mediterraneo sono contesti territoriali destinati a stare insieme. Esistono ragioni storiche e culturali ma anche motivi inerenti la comune strategia di sviluppo economico e sociale. Una consapevolezza che, però, deve essere depurata di ogni connotazione ideologica. L’iniziativa si propone di concorrere a una visione di sviluppo sostenibile frutto di intelligenza collettiva utile a rispondere alle nuove e più impegnative esigenze economiche, sociali, ambientali e politiche. Saranno raccolti e pubblicati gli interventi degli ospiti.

PROGRAMMA

Ore 17.30 – Saluti Presidente Associazione festivalpolitica

Ore 17.35 – Saluti Sindaco di Rivello

SESSIONE: LA MACROREGIONE EUROPEA DEL MEDITERRANEO: quale futuro per il Mezzogiorno

Ore 17.45 – Sfida per la crescita economica del Mezzogiorno – Strategic Advisor CUGRI- Consorzio interUniversitario per la prevenzione Grandi Rischi dell’Università di Salerno e Federico II di Napoli, Prof. Econ. Pasquale Persico

Ore 18.00 – I grandi nodi: sfida per la crescita infrastrutturale e sostenibile del Mezzogiorno – Magnifico Rettore

eCampus – Prof. Ing. Arch. Enzo Siviero

SEZIONE – Mediterraneo e Mezzogiorno

Ore 18.15 – Le Politiche dell’UE – Opportunità per il Mezzogiorno – On. Sen. PD, Gianni Pittella

Ore 18.30 – Difesa e Giustizia – immigrazione e sicurezza nel Mezzogiorno – On. Sen. Lega, Pasquale Pepe

Ore 18.45 – Ambiente e protezione ambientale per il Mezzogiorno – On. Sen. M5S, Arnaldo Lomuti

Ore 19.00 – Sicurezza sanitaria e possibile sviluppo di modello locale – VicePresidente Provincia Potenza Articolo

Uno Basilicata, Gelsomina Sassano

Ore 19.15 – Sviluppo e sostenibilità nel Mezzogiorno – Delegato Nazionale Europa Verde-Verdi, Donato Lettieri

SEZIONE – Mediterraneo e Mezzogiorno – Il caso Basilicata

Occupazione: quali scenari futuri

Ore 19.30 – GCIL – Segretario generale della Basilicata, Angelo Summa

Ore 19.45 – CISL – Segretario generale della Basilicata, Vincenzo Cavallo

Ore 20.00 – UIL – Segretario generale della Basilicata, Vincenzo Tortorelli

Ore 20.15 – UGL – Segretario regionale della Basilicata, Giovanni Tancredi

Ore 20.30 – Saluti finali

La moderatrice del convegno sarà Cristina Florenzano, in quanto esperta delle politiche europee e studiosa del Mezzogiorno.

L’organizzazione del convegno affidata all’Associazione festival politica per garantire il rispetto delle norme antiCovid19, l’evento si terrà in luogo aperto in area delimitata con controllo dei grenpass all’accesso.

Faculty

Prof. Pasquale Persico, Ordinario di Economia presso l’Università degli Studi di Salerno fino al 2015. Economista esperto di Politica Industriale, Politica Territoriale ed Ambientale con particolare enfasi sui temi della governance strategica dei processi di sviluppo, attualmente è Strategic Advisor nel CUGRI – Consorzio inter-Universitario per la prevenzione Grandi Rischi dell’Università di Salerno e dell’Università Federico II di Napoli. È associato al CNR – IRISS – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo. Attualmente è anche Coordinatore del Comitato Scientifico del Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo.

Prof. Enzo Siviero, ingegnere civile e architetto, professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni e docente di Ponti alla Scuola di Architettura di Venezia, è il Rettore dell’Ateneo telematico e-Campus. È uno dei massimi esperti mondiali di infrastrutture pesanti e collegamenti nell’area euro mediterranea.

On. Pasquale Pepe – Avvocato di professione, è Senatore della Repubblica dal 2018 per la Lega, di cui è Responsabile del Dipartimento per il Mezzogiorno della Lega. Tra le altre, è attualmente Membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, membro della 2ª Commissione permanente (Giustizia), membro della 4ª Commissione permanente (Difesa), Vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, membro del Consiglio di garanzia. È anche Sindaco nel Comune di Tolve, provincia di Potenza.

On. Gianni Pittella – Medico di professione, è Senatore della Repubblica dal 2018 per il PD. Attualmente è Membro della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), Membro della Inchiesta condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza luoghi pubblici e privati, Membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico. È stato eurodeputato dal 1999 al 2018, dove ha ricoperto gli incarichi di V dal 2009 al 2014 e presidente dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici dal 2014 al 2018.

On. Arnaldo Lomuti – Avvocato di professione, è Senatore della Repubblica dal 2018 per il M5S. Membro della 2ª Commissione permanente (Giustizia), membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Avv. Donato Lettieri – Avvocato di professione, Dottore di ricerca in diritto tributario avvocato cassazionista è componente della Direzione Nazionale Europa Verde–Verdi

Avv. Gelsomina Sassano – Professione avvocato, è Vicepresidente della Provincia di Potenza dal 2019 per Articolo Uno Basilicata. Impegnata politicamente dal 1998 è stata Vicesindaco del Comune di Marsico Nuovo dal 2012. Dal 2017 è Sindaca.

Angelo Summa – Tecnico industriale è impegnato nel sindacato dal 1985. Già segretario generale della Funzione Pubblica è attualmente Segretario Generale della CGIL Basilicata.

Vincenzo Cavallo – Componente della Segreteria regionale della FAI CISL dal 2001, nel 2017 ne è eletto Segretario regionale. Attualmente è Segretario Generale della CISL Basilicata

Vincenzo Tortorelli – Dipendente della FCA Melfi è impegnato nel sindacata dal 1995. Già segretario UILP, è attualmente Segretario Generale della UIL Basilicata.

Giovanni Tancredi – Dipendente della FCA Melfi, è eletto Segretario Provinciale Confederale nel 1996. Dal 1999 ad oggi è Segretario Generale dell’UGL Basilicata.