Olimpiadi, Marcell Jacobs sbianca: “c’è il presidente Draghi al telefono?!”, poi tocca a Tamberi… ed è uno show! [VIDEO]

1 Agosto 2021 22:39

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, chiama al telefono Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi per complimentarsi per le medaglie d’oro alle Olimpiadi: la loro reazione è tutta da ridere

Due emozioni d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo! Prima Gianmarco Tamberi salta fin sulla luna e si guadagna l’oro nel salto in alto, qualche minuto dopo viene raggiunto da Marcell Jacobs direttamente in pista, ancora nello slancio della corsa che gli ha regalato lo storico oro nei 100 metri. Una gioia condivisa per i due campioni azzurri che hanno ricevuto la chiamata del premier Mario Draghi. La loro reazione è stata tutta da ridere: Jacobs è sbiancato (con una smorfia che è tutta un programma) alla notizia che avrebbe dovuto parlare con il presidente del Consiglio, mostrandosi molto emozionato; Gianmarco Tamberi ha invece trasmesso tutta la sua euforia spiegando al premier di non aver ancora pienamente realizzato quanto accaduto “è pazzesco, non ci credo!“.