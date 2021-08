2 Agosto 2021 13:32

Reggio Calabria, il Presidente di “Incontriamoci Sempre” ricorda le vittime della strage di Bologna: “il 2 Agosto è un giorno da ricordare, sempre, in ogni città ed in ogni stazione”

“Il 2 Agosto è un giorno da ricordare, sempre, in ogni città ed in ogni stazione”, dichiara Pino Strati, Presidente di Incontriamoci Sempre, “io lo sto facendo adesso, nella Stazione Ferroviaria di S.Caterina a Reggio Calabria. Ho un ricordo che mi accompagnerà per tutta la vita: in quel periodo, ero da poco in Fs, quando le notizie non correvano veloci come adesso, solo gli speciali dei Tg e Radio hanno aperto con questa tragica notizia. Molti viaggiatori persero la vita anche sui treni in sosta ai binari. Un cittadino Reggino si trovava proprio al primo binario, Francesco Antonio Lascala, anche lui vittima dell’attentato. Ricordo che il figlio era, anche lui, Ferroviere. Per tutti gli Italiani, in particolare per noi Ferrovieri, è una data che bisogna ricordare sempre, contro ogni forma di violenza e in nome della libertà”.