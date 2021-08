Rocco Commisso, nella sua Marina di Gioiosa Ionica è il solito show: presidente della Fiorentina scatenato tra fisarmonica e tanta allegria

19 Agosto 2021 17:18

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato nella sua Marina di Gioiosa Ionica tra buona musica e tanta allegria

E’ tornato. A lui oggi verranno simbolicamente consegnate le chiavi della città. Negli ultimi 60 anni (lo ha ammesso) ci sarà stato 5-6 volte. Ma adesso è in Calabria e la gente lo acclama. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in questi giorni è tornato a Marina di Gioiosa Ionica, suo paese di nascita. E’ andato a mare coi parenti per rilassarsi qualche giorno, in attesa dell’inizio del campionato, e oggi gli verranno appunto consegnate le chiavi della città. Nel frattempo il patron viola si è lasciato andare all’allegria e alla buona musica. Ha suonato la fisarmonica, eseguendo brani celebri come: “Calabrisella”, “Mamma”, “Malafemmena”, ” ‘O sudato nnamuratu”, “Marina”.