Gli stadi sono il nuovo paradosso tutto italiano: assembramenti in fila ai tornelli a Reggio Calabria e Napoli, così il calcio fallisce con regole senza senso

23 Agosto 2021 11:54

I tifosi si domandano lecitamente: “a cosa servono queste regole restrittive se fuori dallo stadio nessuno controlla il distanziamento?”. Il problema è anche organizzativo, a Roma infatti tutto è filato in maniera abbastanza tranquilla e l’ingresso all’Olimpico è stato ordinato e senza rischi

Assembramenti e calche di tifosi nei pressi dei tornelli, poi all’interno dello stadio distanziamento e capienza massima del 50%. E’ questo l’ennesimo paradosso tutto italiano legato al contenimento dei contagi da Covid-19. E scene di questo tipo non sono state sporadiche e isolate, anzi si sono riproposte in molti impianti sportivi da Nord a Sud della Penisola, anche a Reggio Calabria. Ieri pomeriggio infatti, anche a causa del pericolo partita sospesa fino ad un’ora prima del fischio d’inizio, per la gara Reggina-Monza si è verificato un concentramento di tifosi all’esterno della Tribuna Est (ex Gradinata) mentre si faceva la fila per esporre biglietti e Green Pass. “A cosa servono queste regole se fuori dallo stadio nessuno controlla il distanziamento?”, si domandano logicamente alcuni spettatori. Bambini, adulti e anziani, tutti ammassati senza alcun controllo e tipo di organizzazione, come se il rischio contagio esistesse soltanto una volta varcata la soglia dei cancelli.

Come detto, questa problematica non è stata vissuta soltanto in riva allo Stretto. Anche a Napoli per la sfida contro il Venezia si sono sollevate pesanti polemiche. “Vado allo stadio con oltre 2h e mezza di anticipo, mettendomi in fila per accedere in curva B inferiore. Una fila assurda, con un gate soltanto aperto e steward di una lentezza inenarrabile. Risultato: gente ultra ammassata, caldo asfissiante e rabbia da parte di molti tifosi”, è il racconto denuncia che un tifoso partenopeo presente ieri allo stadio Maradona per seguire la prima di campionato. “Ma non finisce qui – prosegue – : entrato con anche 5 minuti di ritardo (e mi è andata di lusso), a stento trovo un posto a sedere… motivo? I settori inferiori di curva A e distinti erano chiusi, portando di conseguenza le persone ad acquistare tagliandi solo per la B inferiore e creando così una maxi assembramento sia all’interno che all’esterno, senza contare tutti quei tifosi con mascherina sotto al mento. Sono sconvolto! Alla faccia delle norme anti-covid. Spero che questa situazione non si ripeta. Volevo godermi una serata con mio padre allo stadio sperando nel rispetto delle norme… me ne sono pentito amaramente convinto che avrebbero preso misure corrette scaglionando nei vari settori ed invece due settori chiusi e tutti ammassati in uno solo”.

Una situazione davvero assurda visto che alle società viene imposto il limite di capienza all’interno dello stadio e per i tifosi è consentito l’accesso solo a coloro che possiedono il green pass. E’ davvero paradossale che poi si verifichino quindi assembramenti di questo genere. Si tratta a volte di episodi inevitabili, in quanto è normale che la folla si concentri all’orario in prossimità del fischio iniziale dell’arbitro, ma in altri casi è senza dubbio questione di un’organizzazione che non è proprio perfetta: a Roma per esempio, in occasione dell’incontro tra i giallorossi di Mourinho e la Fiorentina, la Questura della Capitale ha replicato il modello adottato per le quattro partite agli Europei, in particolare per Ucraina-Inghilterra con doppi filtri e doppi controlli per evitare assembramenti ai varchi del pre-filtraggio e consentire la lettura ottica del “certificato verde”. Il primo punto di controllo è stato anticipato, con delle transenne, all’altezza del Ponte Duca d’Aosta, della Farnesina e in corrispondenza degli altri punti distanti alcune centinaia di metri dall’accesso allo stadio. Accanto ai 500 steward presenti alcuni medici messi a disposizione dalla Roma.

Insomma, se a destare preoccupazione sono i possibili assembramenti, allora questi dovrebbero cercare di essere vietati sia fuori che dentro un impianto sportivo, altrimenti le scelte adottate sono prive di ogni logica. A pesare su tutto questo è anche il discorso che, come visto nel confronto con i campionati delle altre nazioni, Serie A e Serie B sono gli unici tornei al mondo con regole così restrittive. La Francia, ad esempio, ha adottato il Green Pass e l’ha imposto come requisito obbligatorio per entrare negli stadi, ma proprio perché c’è il certificato verde, allora negli stadi francesi non c’è alcuna altra limitazione: gli impianti sono pieni al 100% della capienza, non c’è distanziamento e non ci sono mascherine. E del Regno Unito il paragone neanche tiene, visto che ai tifosi non viene chiesto Green Pass o di rispettare alcuna limitazione. Dal 19 Luglio il territorio è tornato alla totale normalità pre-pandemia grazie alla scelta politica del premier Boris Johnson. Le mascherine sono un ricordo del passato. Negli stadi si può entrare senza alcuna limitazione, come era sempre accaduto fino a marzo 2020. Anche in Spagna e Germania gli stadi tornano a gremirsi di tifosi. Ci sono limitazioni per la capienza (rispettivamente 40 e 50%), bisogna mantenere il distanziamento e indossare le mascherine, ma non c’è alcun obbligo di Green Pass. E’ lecito domandarsi quindi che senso abbiano tutte le decisioni assunte dal Governo italiano se poi, all’atto pratico, la sostanza non è affatto cambiata. Così facendo si crea soltanto un danno economico alle società sportive che per un anno e mezzo non hanno potuto contare sugli introiti generati dai botteghini. La metafora del calcio italiano che andrà sempre più verso il baratro del fallimento, mentre sul fronte rischio contagi da Covid-19 tutto resterà invariato.