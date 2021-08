Calciomercato Crotone, Milan interessato a Messias: il brasiliano partirà entro la fine del mercato

24 Agosto 2021 10:41

Junior Messias pronto a lasciare Crotone entro la fine del calciomercato estivo: resta vivo l’interesse del Milan per il fantasista brasiliano

Dopo la partenza di Simy, il Crotone è pronto a salutare anche Junior Messias. La Serie B sta stretta ai due talenti che hanno illuminato l’ultima stagione in Serie A del club calabrese che grazie a due cessioni pesanti, ma molto remunerative, progetterà il ritorno in massima serie. Il fantasista brasiliano si è messo in luce con giocate di grande qualità e sprazzi di talento purissimo che hanno spesso fatto gridare ad un piccolo scandalo: come ha fatto ad arrivare in Serie A solo a 30 anni? Non più giovanissimo, ma all’apice della forma fisica e con la voglia di chi ha assaggiato il gusto del grande calcio e non lo vuole più lasciare, Messias è pronto a rilanciarsi in Serie A, magari in un grande club. A tal proposito, negli ultimi giorni, è stato registrato un importante interesse del Milan per il calciatore. Il club rossonero è alla ricerca dell’ultimo tassello per completare la trequarti dietro Ibrahimovic/Giroud con un trequartista che occupi la casella lasciata vuota da Calhanoglu. Il profilo ideale sarebbe un trequartista centrale ma che possa agire anche da ala destra (anche in virtù della possibile cessione di Castillejo), proprio come Junior Messias. Gianluca Di Marzio ha confermato l’interesse del Milan per il calciatore citando Maldini che ha spiegato di non “guardare le categorie”, ma la qualità dei calciatori. La richiesta del Crotone si aggira intorno ai 10 milioni.