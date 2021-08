Il Messina Volley acquista il titolo sportivo del Gela e riparte dalla Serie C: ufficiale l’iscrizione

31 Agosto 2021 11:44

Il Messina Volley ufficializza l’iscrizione in Serie C

Il Messina Volley, dopo aver limitato l’attività sportiva dello scorso anno per tutelare la salute delle proprie atlete visto il delicato contesto pandemico legato al Covid-19 e con la contestuale trasformazione del “PalaRescifina” in Centro Hub Vaccinale, è stata indotta ad un disimpegno sostanziale culminato dall’interruzione del percorso agonistico in Serie B2. La riorganizzazione societaria, tesa a garantire alle proprie tesserate il proseguimento dell’attività sportiva in un contesto tecnico il più adeguato possibile, ha risentito inoltre della decisione della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) che, senza deroghe, ha applicato la norma di regolamento che prevede, in questi casi, l’esclusione dalla partecipazione ai campionati di serie nazionale e regionale alle società che, nell’anno precedente, non hanno preso parte al Campionato.

Il sodalizio peloritano dunque ufficializza l’acquisizione del titolo sportivo di Serie C dal Volley Gela, che consentirà al club del direttore generale Mario Rizzo di partecipare al campionato di interesse nazionale per la stagione 2021-22. Lo stesso dirigente giallo-blu ha così commentato l’acquisizione del diritto di partecipare al Campionato di Serie C: “E’ stata fatta una deroga solo per le squadre che si sono ritirate dalla Serie C e non per quelle di Serie B, quindi a fronte di ciò, con il rischio completo di perdere anni ed anni di crescita tecnico-tattica, abbiamo deciso di tutelare il patrimonio tecnico e sportivo della nostra società e delle nostre tesserate, affrontando un nuovo sacrificio economico per acquisire diritti sportivi di Serie C femminile in modo da mantenere il giusto e meritato livello agonistico alle nostre atlete. Contestualmente, a livello organizzativo, dobbiamo affrontare un altro nodo, ovvero quello relativo agli impianti sportivi, vista l’indisponibilità del Pala San Filippo giustamente destinato ad Hub Vaccinale. In questi giorni faremo di tutto per ufficializzare uno o più impianti disponibili ad accogliere la nostra attività sportiva improntata sempre alla valorizzazione sportiva e sociale giovanile”.