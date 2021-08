Il medagliere finale delle Olimpiadi di Tokyo: Italia 10ª con 40 medaglie e record storico, 7ª per numero di podi

8 Agosto 2021 11:18

Si chiudono ufficialmente le gare delle Olimpiadi di Tokyo: Italia 10ª nel medagliere con 40 medaglie complessive, è il record di sempre. Azzurri 7° per numero di podi totali. Al primo posto dominano gli USA

Dopo oltre 2 settimane di gare emozionanti, le Olimpiadi di Tokyo possono dirsi ufficialmente concluse. In attesa che la cerimonia di chiusura faccia calare il sipario sulle Olimpiadi, con la gara di pallanuoto che ha assegnato l’oro alla Serbia, squadra che ha eliminato il Settebello italiano, sono terminate tutte le gare in programma a Tokyo. L’Italia chiude l’Olimpiade migliore della sua storia. Dopo 89 anni viene abbattuto il record di 36 medaglie che durava da Los Angeles 1932 ed era stato eguagliato, ma non superato, a Roma 1960. Con 10 medaglie d’oro, 10 d’argento e 20 di bronzo l’Italia raccoglie 40 medaglie complessive cristallizzando un nuovo, pazzesco, primato che sarà, da oggi in poi, l’obiettivo da inseguire a partire da Parigi 2024 in poi. L’Italia chiude al 10° posto nel medagliere alla pari di Germania, Francia e Olanda, le rivali al ‘nostro livello’, davanti nel medagliere solo per 1 e 2 medaglie d’argento in più, ma tutte e 3 con un numero di medaglie complessivo inferiore a quelle conquistate da atleti tricolori. Nel computo complessivo l’Italia risulta infatti 7ª. Dominano il medagliere gli Stati Uniti con 113 medaglie complessive, 39 d’oro, 41 d’argento e 33 di bronzo: più medaglie ad ogni singola voce di ogni altra nazione. Completano il podio la Cina con 38 medaglie d’oro (88 complessive) e il Giappone con 27 medaglie d’oro (58 complessive).