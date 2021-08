Il medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo: Italia già in doppia cifra e 6ª in classifica!

26 Agosto 2021 16:39

Il medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo: l’Italia tocca quota 11 medaglie in appena due giorni dall’inizio della kermesse. La compagine azzurra è 6ª in classifica

Due giorni di grandi soddisfazioni per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo. L’onda del successo olimpico azzurro non vuole fermarsi e il talento degli atleti paralimpici italiani fa incetta di medaglie all’Aquatic Center di Tokyo. Ben 11 le medaglie raccolte in 2 giorni, tutte nel nuoto. Dopo le 5 di ieri quest’oggi ne sono arrivate ben 6: 2 gli ori, quello di Bocciardo nei 100 sl e Stefano Riamondi nei 100 rana; 3 gli argenti arrivati con Luigi Beggiato nei 100 sl (S4), Carlotta Gilli nei 100 dorso e la staffetta mista 4×50; il bronzo conclusivo è di Monica Boggioni nei 100 sl. L’Italia è attualmente 6ª nel medagliere dominato dalla Cina con 8 ori davanti al terzetto formato da Gran Bretagna, Russia e Australia a 6.