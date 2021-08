Il medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo, giornata storica per l’Italia: 9 medaglie e 3 ori, brilla la messinese Costa

29 Agosto 2021 16:36

Ben 9 medaglie per l’Italia nella domenica delle Paralimpiadi di Tokyo: arrivano 3 ori, 3 argenti e 3 bronzi. E c’è un podio anche da Messina

Pioggia di medaglie per l’Italia in una giornata storica per lo sport paralimpico azzurro! Le gare della domenica regalano ben 9 medaglie al medagliere italiano delle Paralimpiadi di Tokyo. Tre sono del metallo più prezioso: Arjola Trimi vince l’oro nei 50 dorso, Simone Barlaam nei 50 stile libero, mentre la staffetta femminile 4×100 stile libero chiude seconda e poi si ritrova prima a causa della squalifica degli USA. Tre anche le medaglie d’argento: Giulia Terzi seconda nei 400 stile libero, Giulia Ghiretti nei 100 rana, mentre la squadra di fioretto femminile (Bebe Vio, Andreaa Mogos e Loredana Trigilia) si è arresa in finale alla Cina. Per concludere, 3 sono anche le medaglie di bronzo: incredibile 4ª medaglia olimpica per Carlotta Gilli che chiude terza i 50 stile libero, Giovanni Achenza sull’ultimo gradino del podio nel triathlon, mentre la messinese Carolina Costa stravince la finale per il bronzo nel judo over 70 kg. L’Italia sale a quota 27 medaglie e scala di una posizione chiudendo la giornata al 9° posto nel medagliere.