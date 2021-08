Il medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo: 9 medaglie per l’Italia, brilla l’oro di Giulia Terzi!

31 Agosto 2021 17:28

Il medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo aggiornato alle gare del 31 agosto: arrivano 9 medaglie per l’Italia che festeggia l’oro di Giulia Terzi, 7 argenti e 1 bronzo

Il medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo regala grandi soddisfazioni all’Italia. Arrivano ben 9 medaglie in una sola giornata che aumentano il computo totale dei podi a 43. L’oro è uno solo, ma brilla come non mai: a vincerlo è stata Giulia Terzi nei 100 stile libero, gara dominata dall’azzurra. Pochi minuti dopo il fidanzato Stefano Raimondi ha vinto l’argento nei 100 delfino. Di medaglie d’argento ne sono arrivate addirittura altre 6: 4 dal ciclismo con Mazzone, Porcellato, Cornegliani e Farroni; secondi posti anche per Assunta Legnante nel lancio del disco e Alberto Amodeo nei 400 sl. Unico bronzo per Xenia Palazzo nei 400 sl femminili.