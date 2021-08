Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo, Italia a quota 39 ad un giorno dalla fine: 10 ori, tenuta dietro la Francia

7 Agosto 2021 16:10

L’Italia raggiunge quota 39 medaglie alle Olimpiadi di Tokyo: la compagine azzurra è al 9° posto alla pari con Olanda e Germania a 10 ori, staccata la Francia a 8

L’Italia continua ad aggiungere medaglie al medagliere delle Olimpiadi di Tokyo. Manca un solo giorno alla fine dei Giochi più fruttuosi, in termini di podi, nella storia olimpica azzurra. Oggi è arrivata la medaglia numero 39 per la compagine azzurra: il merito è di Abrahm Conyedu che nella lotta 97 kg si è portato a casa la medaglia di bronzo. Il medagliere tricolore vanta adesso 10 medaglie d’oro, 10 d’argento e 19 di bronzo. L’Italia è 9° al pari di Germania e Olanda e con 2 ori in più della Francia. Domani ultime gare e poi cerimonia di chiusura, chissà che non ci sia spazio per un’ultima gioia, la 40ª.