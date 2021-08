Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo, l’Italia va veloce con gli alfieri del ciclismo d’oro: il record dista solo 6 podi!

4 Agosto 2021 17:42

Italia al 9° posto nel medagliere delle Olimpiadi di Tokyo: gli azzurri agganciano Francia e Olanda grazie all’oro del ciclismo su pista

È un’Italia che, senza dubbio, va veloce! Dai 100 metri alla vela, passando per il ciclismo, quando c’è da andare forte, gli azzurri sanno come fare la differenza. Nella giornata odierna è arrivata una sola medaglia, per altro sulla stessa falsariga di ieri, nuovamente del metallo più prezioso. Proprio come accaduto con Tita e Banti nella vela, il podio era già ipotecato per gli azzurri del ciclismo su pista, restava solo da stabilire il metallo della medaglia fra oro e argento. Per fortuna è arrivato il primo. Una scintillante medaglia d’oro quella conquistata da Filippo Ganna e i ragazzi dell’inseguimento che hanno sbaragliato la concorrenza della Danimarca salendo sul gradino più alto del podio. Italia al 9° posto del medagliere con 30 medaglie complessive di cui 6 d’oro. Il record di Roma 1960 e Los Angeles 1932 dista appena 6 medaglie!