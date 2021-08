Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo, lunedì avaro di medaglie per l’Italia: brilla solo Vanessa Ferrari

2 Agosto 2021 16:06

L’Italia scivola appena fuori dalla top 10 del medagliere delle Olimpiadi: arriva una sola medaglia azzurra, quella di Vanessa Ferrari, la 28ª per la compagine tricolore

Lunedì avaro di medaglie per l’Italia. Solo un podio nelle tante gare disputate da atleti tricolore, ma una medaglia importantissima. Vanessa Ferrari vince l’argento nella ginnastica a corpo libero ottenendo una medaglia che mancava dalle Olimpiadi di Amsterdam 1928, letteralmente un’altra era sportiva. Un successo importante anche per la stessa ginnasta che ha avuto diversi infortuni in carriera, l’ultimo dei quali, la rottura del tendine d’Achille nel 2017, ha rischiato di mettere fine anticipatamente alla sua carriera. Per l’Italia è la medaglia numero 28 che permette di eguagliare il risultato di Londra 2012 e Rio 2016: la medaglia già ipotecata da Tita-Banti nella Vela permetterà il sorpasso. La compagine azzurra si trova 11ª nel medagliere. Primo posto per la Cina con 29 ori e 62 medaglie complessive, secondi gli USA con 22 ori e 64 medaglie totali, chiude il podio il Giappone con 17 ori e 33 podi.