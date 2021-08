Medagliere Olimpiadi di Tokyo, doppio oro per l’Italia! Balzo enorme e ritorno in top 10

1 Agosto 2021 16:37

Tamberi e Jacobs regalano due ori all’Italia che fa un incredibile balzo in avanti nel medagliere delle Olimpiadi di Tokyo: azzurri al 9° posto, 27 medaglie complessive

Due ori in un giorno solo anzi, nello spazio di pochi minuti! Gianmarco Tamberi salta più in alto di tutti nella prova del salto in alto, Marcell Jacobs corre più veloce di tutti nei 100 metri: doppio oro per l’Italia che ottiene così 4 medaglie del metallo più prezioso e vola nel medagliere. La compagine azzurra fa un balzo dal 16° al 9° posto, con 27 medaglie complessive così ripartite: 4 medaglie d’oro, 8 medaglie d’argento, 15 medaglie di bronzo. In vetta al medagliere ancora la Cina con 24 ori, seguita dagli USA a 20, completa il podio il Giappone con 17.