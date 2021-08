Cristiano Ronaldo, Solskjaer candida il Manchester United: “se hai giocato qui non vai al City! Noi ci siamo”

27 Agosto 2021 15:17

Anche il Manchester United su Cristiano Ronaldo: Ole Gunnar Solskjaer prima stuzzica il portoghese, poi candida anche i ‘Red Devils’ alla corsa a CR7

“Siamo professionisti, ma se hai giocato nel Manchester United non vai al Manchester City“. Conciso e diretto Ole Gunnar Solskjaer in conferenza stampa prima della sfida contro l’Arsenal. L’argomento è la possibile trattativa di mercato che potrebbe portare Cristiano Ronaldo nuovamente in Premier League, nuovamente a Manchester, ma questa volta ai rivali del Manchester City. I ‘Red Devils’ hanno dunque drizzato le antenne e memori del florido periodo tra il 2003 e il 2009, nel quale il fuoriclasse portoghese ha incantato l’Old Trafford a suon di gol e spettacolo, hanno avanzato la propria candidatura. “Noi ci siamo. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto con lui. Bruno Fernandes ci ha parlato. Ronaldo sa cosa pensiamo di lui“, ha chiosato Solskjaer. Chiaramente non si scatenerà un asta fra le due anime di Manchester per accaparrarsi CR7. Entrambe soddisferanno la richiesta della Juventus di 25 milioni e sarà poi il calciatore a decidere. A tal proposito, nel 2015, Cristiano Ronaldo snobbò i Citiziens dichiarando che non avrebbe mai giocato al Manchester City e di non essere interessato ai soldi.