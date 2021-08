Il gruppo di Iniziativa Civica “Rispetto Messina”: “delegittimato il consiglio comunale, intervenga il Prefetto”

20 Agosto 2021 22:10

“I reiterati attacchi da parte del Sindaco di Messina al Consiglio Comunale ed ai suoi componenti evidenziano un disegno, sempre più chiaro, che tende alla “delegittimazione” del ruolo dell’organismo consiliare. Ma a prescindere dalle considerazioni di altra natura il dato politico più grave, che va evidenziato e denunciato con forza, deriva dalla dichiarazione del sindaco De Luca che afferma di aver deciso da tempo di non voler più partecipare ai lavori del Consiglio Comunale perché lo considera una perdita di tempo ed un fastidio. Disattendendo così ad un suo precipuo “dovere” derivante dai suoi compiti istituzionali da assolvere e sull’adempimento dei quali ha giurato sulla Costituzione“. E’ quanto scrive in una nota il Gruppo di Iniziativa Civica “Rispetto Messina”. “Ma un Sindaco – prosegue la nota– che dichiara di non tenere in nessuna considerazione il Consiglio Comunale, continuando a dileggiare i Consiglieri arrivando a definirli zecche, delegittima totalmente agli occhi dell’opinione pubblica una Assemblea, non nominata, ma eletta democraticamente dai cittadini, e quindi dimostra in ultima analisi, di non tenere in nessuna considerazione i cittadini stessi. Ma di fronte a tale visione distorta desta preoccupazione che non ci sia stato alcun intervento da parte di chi rappresenta a livello territoriale il Governo, non in termini politici ma in termini istituzionali. E ci riferiamo alla Signora Prefetto, che ha anche il compito di verificare e controllare il regolare funzionamento delle autonomie locali, che si regge sulla piena attuazione della dialettica democratica, principio che è alla base di tutte le Istituzioni repubblicane ai vari livelli. Ed avvertiamo il dovere civico di chiedere al Prefetto di intervenire per censurare ufficialmente determinati atteggiamenti e comportamenti del sindaco di Messina, che sono stati oggetto anche di denuncie da parte di parlamentari e soggetti politici, e di avviare una attività ispettiva per verificare se venga assicurato, senza condizionamenti di varia tipologia, il regolare funzionamento dell’Ente locale Comune di Messina, ed in particolare se venga assicurato il riconoscimento ed il rispetto dei vari ruoli e soggetti istituzionali che insieme concorrono a costituire l’Amministrazione comunale. E dato che abbiamo appreso di recenti interlocuzioni tra Sindaco e Prefetto, evidenziamo che non può ritenersi una giustificazione sottolineare in un tentativo autoassolutorio che “io sono fatto così e non posso cambiare”. Perché se il Sindaco della tredicesima Città Metropolitana d’Italia ritiene di non voler modificare determinati tipi di comportamenti e atteggiamenti, significa che è totalmente incompatibile con i ruoli istituzionali che svolge”, conclude la nota.