Serie C, il calendario del girone C: l’Acr Messina comincia a Pagani e ritrova D’Eboli, Catanzaro subito in casa. Il cammino giornata per giornata [GRAFICO]

9 Agosto 2021 20:08

Il percorso delle compagini del girone C di Serie C dalla prima all’ultima giornata: la composizione dei calendari

La Serie C 2021-2022 ha preso definitivamente forma. Dopo la composizione ufficiale dei tre gironi, si è tenuto anche il sorteggio dei calendari. Nel girone C, tanta curiosità soprattutto per l’Acr Messina, tornato tra i Prof a distanza di qualche anno. I peloritani hanno ritrovato Palermo e Catania, mentre nell’altra sponda dello Stretto saranno la Vibonese e un Catanzaro scatenato sul mercato le pretendenti. Nel grafico di seguito (clicca sull’immagine per ingrandire), ecco il cammino di queste squadre giornata per giornata. Il Messina comincia a Pagani, ritrovando Cocchino D’Eboli dopo le polemiche delle scorse settimane. Inizia in trasferta anche il Catania, mentre Catanzaro, Vibonese e Palermo cominciano tra le mura amiche.